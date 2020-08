Soddisfazione e rabbia: Genova inaugura il nuovo ponte (Di lunedì 3 agosto 2020) Rosa Scognamiglio L'inaugurazione del nuovo ponte di Genova comincerà alle ore 18.30 di questo pomeriggio. Atteso l'arrivo del presidente Sergio Mattarella e del premier Giuseppe Conte Sarà inaugurato quest'oggi, lunedì 3 agosto, il nuovo ponte di Genova e mercoledì 5 agosto dovrebbe essere già aperto al traffico. Sarà una lunga giornata istituzionale quella dell'inaugurazione del Viadotto sul Polcevera, rinonimato San Giorgio in onore del martire della Chiesa e leggendario guerriero. Per il pomeriggio, sono attesi nel capoluogo ligure il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premier Giuseppe Conte, oltre a esponenti di governo e altre autorità. Alle 18 ... Leggi su ilgiornale

letizia51351720 : @S_Galimberti Però sentire esplodere la forza che ti da la rabbia da molta soddisfazione perché fa tabula rasa. - fvcksocietyi : Devo sfogare la rabbia che mi assale di tanto in tanto per colpa sua in altro modo perché di certo non le do questa soddisfazione - scintillerosse : che palle che palle che palle non sapermi riconoscere i meriti da sola o comunque non per più di un effimero lasso… - sischerzadai : RT @Retake_Roma: Immaginate la fatica, il caldo, la rabbia nel trovare un'area dedicata ai più piccoli, in questo stato. Ecco, ora immagina… - beatriss1996 : Ho letto una cosa che mi ha fatto salire una rabbia... avrei voluto ribattere però a certe persone meglio non dare… -

Ultime Notizie dalla rete : Soddisfazione rabbia Soddisfazione e rabbia: Genova inaugura il nuovo ponte ilGiornale.it Gioia Duncan, rabbia Vlahovic

Duncan è il ritratto della felicità. Il primo gol con la maglia viola ha un sapore particolare: "Mi rende felice, questa è una maglia importante e spero di iniziare il prossimo anno segnandone altri".

Duncan, prima gioia e sorrisi. Rabbia Vlahovic con Iachini. Sperava di giocare di più

Duncan a segno per la prima volta. Vlahovic arrabbiato. Non ha gradito il cambio: sperava di giocare di più e lo ha fatto presente a Iachini Come riporta La Nazione, Alfred Duncan era il ritratto dell ...

Duncan è il ritratto della felicità. Il primo gol con la maglia viola ha un sapore particolare: "Mi rende felice, questa è una maglia importante e spero di iniziare il prossimo anno segnandone altri".Duncan a segno per la prima volta. Vlahovic arrabbiato. Non ha gradito il cambio: sperava di giocare di più e lo ha fatto presente a Iachini Come riporta La Nazione, Alfred Duncan era il ritratto dell ...