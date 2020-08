Incidente a Sala Consilina: si ribalta un furgoncino dei rifiuti (Di lunedì 3 agosto 2020) Incidente a Sala Consilina, auto sbanda e si ribalta: ragazza in ospedale 25 July 2020 Tensione, stamattina, a Sala Consilina in via Stradella: un furgoncino per la raccolta dei rifiuti si è ... Leggi su salernotoday

tvoggi : INCIDENTE STRADALE A SALA CONSILINA: MUORE UN GIOVANE DI 23 ANNI E’ di un morto e tre feriti gravi il bilancio dell… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incidente stradale a Sala Consilina, muore 23enne - InfoCilentoWeb : Incidente mortale a Sala Consilina: la vittima è Mario Monaco #Buonabitacolo #BuonabitacoloNotizie #MarioMonaco… - radioalfa : Buonabitacolo piange il 23enne Mario Monaco morto nell'incidente a Trinità di Sala Consilina - SkyTG24 : Incidente stradale a Sala Consilina, muore 23enne -