Coronavirus, via libera dell’Agenzia italiana del farmaco alla sperimentazione del vaccino prodotto da Reithera su 90 volontari sani (Di venerdì 31 luglio 2020) L’Agenzia italiana del farmaco ha autorizzato la sperimentazione di fase I sul vaccino anti-Covid prodotto dall‘azienda bio-tecnologica italiana Reithera. Lo studio, che prevede l’arruolamento di 90 volontari sani e sarà condotto all’Istituto nazionale per le malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e al Centro Ricerche Cliniche Verona, è già stato valutato positivamente dall’Istituto superiore di sanità e ha ottenuto il parere favorevole del Comitato etico dello Spallanzani. Si tratta di uno studio di fase I che ha l’obiettivo di valutare la sicurezza e l’immunogenicità del vaccino ... Leggi su ilfattoquotidiano

eziomauro : Coronavirus, è battaglia sul segreto sui verbali degli esperti - eziomauro : Coronavirus, Mattarella: 'Libertà non è fare ammalare gli altri. No alle fake news' - Agenzia_Ansa : Dal Cdm via libera alla proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre #Coronavirus #ANSA… - rob_arci : RT @f_ronchetti: Coronavirus, Mattarella: 'Libertà non è fare ammalare gli altri. No alle fake news' - ValentinaFascia : RT @MPSkino: Coronavirus, Mattarella: 'Libertà non è fare ammalare gli altri. No alle fake news' #facciamorete -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus via Coronavirus, al via da Bari la missione italiana in Albania: "Ricambiamo l'amicizia" La Repubblica Esodo estivo, via al secondo weekend "da bollino rosso": ANAS prevede traffico intenso verso le località di mare e in uscita dai centri urbani

Anas ha predisposto un piano di gestione che comprende tra, l’altro, l’impiego di 2.500 addetti e il monitoraggio h24 della rete di competenza; attivo anche fino a domenica 2 agosto il divieto di ...

Il vignettista del Giopì batte il Covid Ismaele a casa dopo 128 giorni: «Grazie»

Seriate, Ismaele Grigolo, 72 anni, è stato 128 giorni in ospedale: ieri la festa per il ritorno in famiglia. «Grazie alle premure dei medici ce l’ho fatta». Sorride, e gli si illumina il viso. Gli occ ...

Anas ha predisposto un piano di gestione che comprende tra, l’altro, l’impiego di 2.500 addetti e il monitoraggio h24 della rete di competenza; attivo anche fino a domenica 2 agosto il divieto di ...Seriate, Ismaele Grigolo, 72 anni, è stato 128 giorni in ospedale: ieri la festa per il ritorno in famiglia. «Grazie alle premure dei medici ce l’ho fatta». Sorride, e gli si illumina il viso. Gli occ ...