Thor: Love and Thunder, Portman e Waititi sul nuovo capitolo (Di lunedì 27 luglio 2020) Natalie Portman e Taika Waititi hanno rivelato alcuni dettagli sulla trama e sulla data d’inizio delle riprese di Thor: Love and Thunder Negli ultimi giorni, ci sono stati alcuni interessanti aggiornamenti su Thor: Love and Thunder. Il regista di Thor 4, Taika Waititi e la star Natalie Portman, infatti, hanno condiviso alcuni dettagli e delle indiscrezioni sulla sceneggiatura del film e sulla data d’inizio delle riprese. Il primo aggiornamento arriva per gentile concessione della Portman, che ha rivelato casualmente che le riprese di Thor: Love and Thunder inizieranno all’inizio del 2021. Natalie ha condiviso la ... Leggi su tuttotek

