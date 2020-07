William e Harry, le complicazioni dei rapporti a distanza (anche tra fratelli) (Di martedì 21 luglio 2020) La spaccatura tra William e Harry d’Inghilterra continua a far discutere. A dire la sua stavolta è Dickie Arbiter, storico portavoce della regina dal 1988 al 2000: secondo lui la situazione tra i fratelli di casa Windsor difficilmente migliorerà senza un vero faccia a faccia. «Spero che risolvano presto i loro problemi», afferma al magazine americano Us Weekly, «in famiglia dovrebbe scorrere buon sangue». Leggi su vanityfair

