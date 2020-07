“Beccati!”. Silvio Berlusconi e Marta Fascina insieme in Sardegna: tra loro 53 anni di differenza (Di domenica 19 luglio 2020) Silvio Berlusconi e Marta Fascina. il dato è tratto. Una volta detto addio a Francesca Pascale, per Silvio Berlusconi è tempo di guardare avanti con Marta Fascina, classe 1990, calabrese e originaria di Melito Porto Salvo. Reduce da esperienze lavorative come addetta stampa del Milan e come collaboratrice de Il Giornale, la giovane e promettente ragazza, non si lascia spaventare dai 53 anni di differenza. Il gossip viene lanciato dal settimanale Gente e non fa che confermare le voci che da tempo correvano sulla vita privata e sentimentale di Silvio Berlusconi, che ha da non molto troncato la sua relazione con Francesca Pascale, forse per dare il ‘benvenuto’ a ... Leggi su caffeinamagazine

