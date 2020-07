Coronavirus | Il Ministero della Salute chiude le porte a tre nuovi stati (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Ministero della Salute nella persona del Ministro Speranza annuncia l’allungamento della lista dei Paesi a rischio, chiudendo le porte dell’Italia a tre nuovi stati. «Ho firmato una nuova ordinanza che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei paesi a rischio» A dare l’annuncio via Facebook è lo stesso Ministro della Salute Roberto Speranza … L'articolo Coronavirus Il Ministero della Salute chiude le porte a tre nuovi stati è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

RaiNews : La curva torna a salire #coronavirus #COVID__19 - ZenatiDavide : Coronavirus, Zampa: “Quest’anno importante vaccino antinfluenzale, lavoriamo per garantire la gratuità a categorie… - Maria07163519 : RT @adrianocasotto: Il Governo,vogliono prorogare lo stato d’emergenza con la scusa del Coronavirus, ma licenziano i lavoratori della sanit… - NonnaMaria15 : RT @adrianocasotto: Il Governo,vogliono prorogare lo stato d’emergenza con la scusa del Coronavirus, ma licenziano i lavoratori della sanit… - CNoizez : RT @adrianocasotto: Il Governo,vogliono prorogare lo stato d’emergenza con la scusa del Coronavirus, ma licenziano i lavoratori della sanit… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ministero

Anche questa sera verrà reso noto il nuovo bollettino sull’epidemia di coronavirus del Ministero della Salute, contenente tutti i nuovi dati aggiornati ad oggi, giovedì 16 luglio. Nell’attesa della nu ...Il governo non cede sul rinvio delle imposte, lunedì prossimo le scadenze. Ipotesi di tassare maggiormente le successioni oltre i 500 mila euro La crisi economica in Italia si fa sentire, in seguito a ...