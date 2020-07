Quelli che il virus ha fatto anche cose buone (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ma c’è un’altra frase che mi è diventata insopportabile. È la citazione di Pascal, balbettata fino alla nausea: «Ogni infelicità degli uomini viene da una sola cosa, dal non sapersene stare in pace, in una camera». Ed è il modo in cui questa citazione è diventata un viatico per un’altra popolazione di penitenti, o la stessa, che scopriva di aver commesso un secondo errore: aver devastato il pianeta, va bene; aver permesso la globalizzazione delle catene dell’alimentazione e della salute, va bene; aver aumentato il numero dei viaggi aerei, che sono stati un attentato in termini di emissioni di anidride carbonica e un crimine climatico, sicuro; ma anche, essendosi proiettati nel mondo, essersi allontanati da se stessi, dalla propria verità interiore e dal tempo lungo cui aspiravano ... Leggi su linkiesta

Ultime Notizie dalla rete : Quelli che Quelli che il virus ha fatto anche cose buone Linkiesta.it Naya Rivera: l'autopsia conferma la morte per annegamento

L'autopsia di Naya Rivera conferma che l'attrice di Glee è morta per annegamento ed esclude altre cause: il suo corpo è stato ritrovato ieri dopo cinque giorni di ricerche. NOTIZIA di FABIO FUSCO — 15 ...

L’ideologia non crea posti di lavoro

Il Decreto Dignità è stato il vessillo sventolato fin dall’inizio del governo giallo-verde da Luigi Di Maio per dimostrare la natura "sociale" del Movimento non tradita dall’alleanza con la Lega. Pecc ...

