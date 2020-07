Il Mid all’inaugurazione della spiaggia accessibile per i disabili: “Giornata storica” (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Il coordinatore Campania del Mid Movimento Italiano disabili, Giovanni Esposito, ieri mattina 13 Luglio, ha preso parte ad Eboli all’inaugurazione dell’ apertura della spiaggia accessibile per disabili “Mare per tutti “, una struttura dotata di 28 gazebo e 50 ombrelloni per ospitare persone con disabilità, una struttura che ha visto in campo per la realizzazione oltre ai promotori e ai gestori della struttura, anche comune, piano di zona e volontari. “Un lavoro a detta del sindaco Massimo Cariello che ringrazio dell’ospitalità e della sensibilità verso le problematiche dei diversamente abili che ha visto in campo oltre alle ... Leggi su anteprima24

