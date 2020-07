Pd spiazzato su Autostrade sposa la linea Conte che sposa la linea M5s (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Pd si ritrova spiazzato. Giuseppe Conte sposa la linea dura dei 5Stelle sulla revoca della concessione autostradale ai Benetton. Almeno ufficialmente. E i dem, dopo una giornata di passione, sono costretti a dare un segnale per non restare vittime degli eventi. Ed ecco il segretario Nicola Zingaretti: “I rilievi del presidente del Consiglio sono condivisibili”. Le interviste rilasciate dal premier alla Stampa e al Fatto quotidiano, in cui dice che si va verso la revoca della concessione autostradale e che la proposta presentata dai Benetton “è imbarazzante”, capovolgono la vicenda.Fino a poche ore prima il partito di Zingaretti avrebbe voluto trattare con la holding per convincerla a cedere gran parte della partecipazione societaria in Atlantia, per ... Leggi su huffingtonpost

