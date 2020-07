Morta Zindzi, la figlia di Nelson Mandela ed ambasciatrice del Sudafrica (Di lunedì 13 luglio 2020) Zindzi Mandela aveva 59 anni ed era la figlia più giovane del leader anti-apartheid, Nelson Mandela. È Morta in un ospedale di Johannesburg, in Danimarca. Non si conoscono al momento le cause della morte. Zindzi lesse la lettera scritta dal padre in prigione Zindzi era ambasciatrice del Sudafrica in Danimarca, ma era un volto noto fin da quando era giovanissima. A lei, infatti, il padre scrisse una lettera, mentre si trovava in prigione, in cui spiegava perché avrebbe rifiutato l’offerta del governo Sudafricano di liberarlo se lui avesse denunciato le violenze del movimento anti-apartheid. Fu Zindzi poi a leggere la lettera in pubblico, a riprova ... Leggi su thesocialpost

