Roma, Zaniolo non si accontenta: “Posso tornare al top in Europa League” (Di sabato 11 luglio 2020) Nicolò Zaniolo fa gioire i tifosi della Roma con una serata da sogno. Il centrocampista ha confermato gli ottimi progressi fisici mostrati al suo ritorno in campo dopo il grave infortunio di gennaio. Inoltre, stavolta, l'azzurro è anche tornato al gol dopo tanti mesi. Un motivo in più per sorridere per i giallorossi che si aggrappano al loro gioiello per concludere nel miglior modo possibile la stagione.caption id="attachment 781559" align="alignnone" width="1024" Zaniolo (getty images)/captionLE PAROLE DI ZanioloZaniolo ha commentato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport: "Sono vittorie importanti per il morale. Non è questione di moduli, ma di testa. Siamo concentrati e arrabbiati perché non avremmo dovuto perdere le ultime partite. Ora speriamo di vincerle ... Leggi su itasportpress

Brescia-Roma - Zaniolo : “Speriamo di vincerle tutte - non sono al 100%” “La vittoria è importante per il morale, la classifica e l’ambiente. Stiamo lavorando bene, siamo concentrati e arrabbiati. Non vogliamo fermarci e speriamo di vincerle tutte ”. Così Nicolò Zaniolo , autore del ...

“La vittoria è importante per il morale, la classifica e l’ambiente. Stiamo lavorando bene, siamo concentrati e arrabbiati. Non vogliamo fermarci e speriamo di ”. Così Nicolò , autore del ... La Roma vince 3-0 a Brescia - Zaniolo torna al gol Brescia (ITALPRESS) – Se la Roma è davvero uscita dalla crisi, saranno i prossimi impegni a chiarirlo con certezza. Ma per il momento la vittoria per 3-0 sul Brescia è decisiva per difendere il quinto posto e fornire buone ...

(ITALPRESS) – Se la è davvero uscita dalla crisi, saranno i prossimi impegni a chiarirlo con certezza. Ma per il momento la vittoria per 3-0 sul è decisiva per difendere il quinto posto e fornire buone ... Roma corsara a Brescia. E fa festa anche Zaniolo La Roma non stecca l'esame Brescia. Sul campo di una squadra alla ricerca di punti per credere ancora nel miracolo salvezza la formazione di Fonseca comanda le operazioni nel primo tempo e colpisce tre volte nella ripresa. Un successo, il secondo ...

OfficialASRoma : Triplice fischio!?? Nella ripresa sblocchiamo il risultato e facciamo tre gol. ?? ?? Fazio ?? Kalinic ?? Zaniolo… - forumJuventus : [TS] Zaniolo, altra sfida sul mercato tra Juve e Inter. Paratici vigila sulla Roma, ma i nerazzurri si sono riattiv… - forumJuventus : [Sportitalia] Zaniolo una priorità per la Juve e ora non è più incedibile: via dalla Roma per 50-60 milioni ??… - PaoloMarcacci : RT @rivistalaroma: BRESCIA-ROMA. A PRIMA VISTA… di Paolo MARCACCI #11luglio #APrimaVista #MARCACCI #RivistaLaRoma #Zaniolo #BresciaRoma ht… - TUTTOJUVE_COM : Zaniolo torna al gol: 'Roma, Zaniolo: 'Non sono al 100%, tornerò quello di prima per l'Europa League' -