"Mai visto quella lettera sul Ponte". Danilo Toninelli era ministro inconsapevole (Di venerdì 10 luglio 2020) “Che sia stato io quando ero ministro, a mettere le basi per il Ponte di Genova ai Benetton è una stupidaggine galattica. Funzionari del Ministero hanno costanti interlocuzioni con gli organi amministrativi con il quale hanno rapporto, in questo caso la struttura commissariale per la ricostruzione del Morandi. Queste interlocuzioni non passano sulla scrivania del ministro, io non ho mai visto la lettera del 5 febbraio 2019”. Così Danilo Toninelli, ex ministro dei trasporti e delle infrastrutture del Movimento 5 Stelle a 24 Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24 commenta la notizia di Huffpost sulla lettera inviata dal Ministero al tempo da lui guidato che gettò le basi per ... Leggi su huffingtonpost

GassmanGassmann : ...intanto in Texas , visto che i casi di covid stanno crescendo come mai prima, hanno deciso di riprendere le esec… - CarloCalenda : Boh Mauri, snob radical chic...stai lì mummificato in parlamento da due secoli con prebende varie e fai il grillino… - AlbertoBagnai : Cose che non avete mai visto due anni fa: - michatredici197 : @RobertoCR82 Mai visto una roba del genere, calcoli anche che lazovic ha saltato skriniar 2 secondi prima di questa… - ailuigiuliaa : Ho appena visto il trailer di #godless, e mi ha subito conquistato, perché mai nel 2017 non ne ho mai sentito parla… -

Ultime Notizie dalla rete : Mai visto Avete mai visto l'Egitto a Varese? malpensanews.it Honda, nuovo record per la limited edition più estrema che mai

Nuovo primato per la limited edition Honda Civic Type R, giro record per un’auto a trazione anteriore sul rinomato Circuito di Suzuka in Giappone, il tempo ottenuto è di soli 2 minuti e 23,993 secondi ...

"Roberta Ragusa avvistata in Liguria", gli avvocati di Logli chiedono la revisione del processo

“Roberta Ragusa è stata avvistata la scorsa estate in Liguria". La difesa del marito, Antonio Logli, punta su due nuovi testimoni che affermano di aver vista la donna, scomparsa nella notte tra il 13 ...

Nuovo primato per la limited edition Honda Civic Type R, giro record per un’auto a trazione anteriore sul rinomato Circuito di Suzuka in Giappone, il tempo ottenuto è di soli 2 minuti e 23,993 secondi ...“Roberta Ragusa è stata avvistata la scorsa estate in Liguria". La difesa del marito, Antonio Logli, punta su due nuovi testimoni che affermano di aver vista la donna, scomparsa nella notte tra il 13 ...