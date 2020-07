Cyberpunk 2077: l'account Twitter ufficiale scherza sul fatto che FIFA 78 sarà il migliore della serie (Di venerdì 10 luglio 2020) L'account Twitter di Cyberpunk 2077 continua a condividere gli ultimi dettagli sull'universo del gioco. Oggi, CD Projekt RED ha mostrato a diversi concept art su come appare il centro di Night City. "Nel 2020 il centro divenne la parte più sicura della metropoli"si legge nella descrizione. Guardando le immagini possiamo notare come le strade sono piene di tanti tipi di camion e macchine volanti galleggiano sopra gli abitanti. Uno degli utenti ha scritto che l'ultimo edificio è simile al quartier generale di EA e lo studio di sviluppo in risposta ha scherzato su FIFA 78. "Esatto: e se guardi da vicino puoi vedere il concept art di FIFA 78 che sarà il migliore della ... Leggi su eurogamer

Cyberpunk 2077 sfodera una letale katana in un nuovo video gameplay La scorsa settimana è emerso in rete un filmato di 20 secondi di Cyberpunk 2077 che mostra il sistema di combattimento in mischia con la katana . Si tratta di un video breve, ma probabilmente i fan del combattimento corpo a corpo e del gioco ...

La scorsa settimana è emerso in rete un filmato di 20 secondi di che mostra il sistema di combattimento in mischia con la . Si tratta di un breve, ma probabilmente i fan del combattimento corpo a corpo e del gioco ... Cyberpunk 2077 e il suo futuro distopico? Tutto è iniziato con Kanye West candidato come Presidente USA L'account Twitter di Cyberpunk 2077 ha risposto al tweet del rapper e produttore musicale Kanye West , che annunciava il suo ingresso nelle elezioni presidenziali statunitensi. In un ulteriore colpo di scena, l'account Cyberpunk 2077 non ha risposto ...

L'account Twitter di ha risposto al tweet del rapper e produttore musicale , che annunciava il suo ingresso nelle elezioni presidenziali statunitensi. In un ulteriore colpo di scena, l'account non ha risposto ... Cyberpunk 2077 ci presenta un nuovo personaggio - l'ambiziosa Evelyn Parker CD Projekt RED continua a offrire alcuni nuovi dettagli su Cyberpunk 2077. Abbiamo dato uno sguardo alla già amatissima Judy Alvarez, mentre adesso, l'ultimo tweet pubblicato è incentrato su Evelyn Parker. Avvistata nel recente trailer ...

Eurogamer_it : #Cyberpunk2077 in nuove immagini. - Asgard_Hydra : Cyberpunk 2077: preparatevi a FIFA 78 perché sarà il migliore della serie - GamingToday4 : Cyberpunk 2077: preparatevi a FIFA 78 perché sarà il migliore della serie - GamingTalker : Cyberpunk 2077, ecco nuovi artwork di Night City, c'è anche una concept art di FIFA 78! - infoitscienza : Cyberpunk 2077, un nuovo video mostra la katana in azione -