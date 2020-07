Verona, Juric ammette: “All’inizio avevo paura di prendere l’imbarcata” (Di venerdì 10 luglio 2020) Un indomito Hellas Verona riesce a strappare il pareggio contro l'Inter nel finale. Il 2-2 evita la sconfitta ai gialloblu e li rilancia nella lotta per la top 10. Il tecnico Ivan Juric commenta il momento della sua squadra.LE PAROLE DI IVAN JuricIvan Juric può sorridere per la bella prestazione del suo Hellas Verona. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Avevamo voglia di fare una grande partita, di giocare alti, sapendo che abbiamo tanti problemi e infortuni. Oggi i ragazzi sono stati molto bravi. Si vede che faticano fuori. Oggi sono orgoglioso di loro. Siamo abbastanza forti perché con questo modo di affrontare le partite piace a tutta la squadra. Ci alleniamo così, cercando di recuperare. Abbiamo tenuto un ritmo altissimo contro una grandissima squadra. Non ... Leggi su itasportpress

Fantacalcio : Verona, Juric: 'Sono commosso, troppo bravi i miei. Amrabat? La più grande sorpresa della mia vita'… - EnricoNappi : Juric, con la battuta sui marocchini, si conferma l’allenatore perfetto per il Verona #VeronaInter - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VERONA - Juric: 'Nei primi 20 minuti potevamo fare 2-3 gol, sfide giocate così mi riempiono di orgoglio' - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: VERONA - Juric: 'Nei primi 20 minuti potevamo fare 2-3 gol, sfide giocate così mi riempiono di orgoglio' - calciomercato_m : VERONA - Juric: 'Nei primi 20 minuti potevamo fare 2-3 gol, sfide giocate così mi riempiono di orgoglio'… -