Torino-Brescia 3-1, le pagelle di CalcioWeb: la coppia Belotti-Zaza trascina Longo [FOTO] (Di mercoledì 8 luglio 2020) Torino-Brescia, le pagelle di CalcioWeb – Prima la paura, poi la rimonta importantissima per la zona salvezza. Si è conclusa la partita valida per il campionato di Serie A, tre punti fondamentali per il Torino che ha avuto la meglio del Brescia. Nel primo tempo molto meglio le Rondinelle che giocano con grande coraggio e passano in vantaggio con la rete di Torregrossa. Nel secondo tempo è un altro Torino che riesce a ribaltare tutto, prima pareggia Verdi con un tiro deviato, passano 10 minuti e Belotti firma il 2-1 con un colpo di testa. Negli ultimi minuti è Zaza a chiudere definitivamente i conti per il definitivo 3-1. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini della ... Leggi su calcioweb.eu

lbertozzi : Rebic na Serie A em 2020 Cagliari ? Udinese ???? Brescia ?? Verona ? Inter ?? Torino ?? Fiorentina ?? Genoa ? Lecc… - Gazzetta_it : Gol! Torino - Brescia 0-1, rete di Torregrossa E. (BRE) - OptaPaolo : 1 - Ernesto #Torregrossa è il primo giocatore del #Brescia a trovare il gol in Serie A contro il Torino da Pep Guar… - Fprime86 : RT @SkySport: TORINO-BRESCIA 3-1 Risultato finale ? ? #Torregrossa (21') ? aut. #Mateju (48') ? #Belotti (58') ? #Zaza (86') ?? https://t.… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Risultato finale, Torino-Brescia 3-1 -