Sarri «Abbiamo perso per il risultato della Lazio? Tutte ca*****» – VIDEO (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sarri «Abbiamo perso per il risultato della Lazio? Tutte ca*****». Il tecnico della Juventus analizza la sconfitta col Milan in zona mista Nel post Milan-Juve, Maurizio Sarri è stato interrogato sulle motivazioni che hanno portato i bianconeri al clamoroso blackout di metà ripresa. Le sue dichiarazioni in zona mista: «risultato della Lazio, assenza di De Ligt? Secondo me sono Tutte caz****. Le vere motivazioni di questo blackout non si capiranno mai. Se fosse dipeso dalla Lazio non avremmo fatto quei 60 minuti. Se fosse dipeso dall’assenza di De Ligt non gli avremmo fatto fare il primo tiro pericoloso dopo il 60esimo. Sono discorsi che si tirano fuori per giustificare questa cosa. Dobbiamo concentrarci sulla prossima. Quando giochi ogni tre giorni in queste condizioni difficili, bisogna guardare con ottimismo alla ... Leggi su calcionews24

romeoagresti : #Sarri a @DAZN_IT: “Abbiamo giocato 60 minuti di livello mondiale. Eravamo in controllo, poi c’è stato un blackout… - juventusfc : #Sarri ?? «@G_Higuain sta meglio, si sta allenando con continuità, e dal punto di vista mentale è pronto. Come squa… - juventusfc : #Sarri: «Abbiamo una squadra capace di fare buon calcio e singoli che possono risolvere la partita in qualsiasi mom… - grandemourinho : RT @Ruttosporc: Sarri: 'Abbiamo fatto 60 minuti di livello mondiale, in controllo totale' La battuta è che la notizia è vera. - Luigi66621823 : RT @Ruttosporc: Sarri: 'Abbiamo fatto 60 minuti di livello mondiale, in controllo totale' La battuta è che la notizia è vera. -