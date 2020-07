Roma Parma LIVE 1-1: si ricomincia all’Olimpico (Di mercoledì 8 luglio 2020) Allo Stadio Olimpico, la 31ª giornata di Serie A 2019/20 tra Roma e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Olimpico”, Roma e Parma si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma Parma 1-1 MOVIOLA 48′ Giallo Roma – Ammonito Peres in netto ritardo su Hernani 45′ Squadre in campo – Primi cambi per il Parma: Cornelius rileva Kurtic SECONDO TEMPO 43′ Gol Roma – Rasoiata di Peres per Mkhitaryan che calcia un vero bolide: non può nulla Sepe 41′ Contropiede Parma – Provano a riguadagnare campo gli ospiti, bella ripartenza ... Leggi su calcionews24

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - pisto_gol : Lazio-Juve 4:1 Ancelotti Roma-Juve 4:0 Lippi Fulham-Juve 4:1 Zaccheroni Juve-Parma 1:4… - GurzoBahri : RT @sburrodue: Non vorrei rivitalizzarli, ma secondo me stasera il Parma prende a schiaffi la Roma - corgiallorosso : LIVE Roma-Parma 1-1 (9' Kucka, 43' Mkhitaryan) 50' Miki a giro, Sepe c’è -