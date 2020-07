Kanye West candidato alle Presidenziali Usa, Kim Kardashian verso la Casa Bianca (Di domenica 5 luglio 2020) Kanye West candidato alle Presidenziali Usa. Questo è l'annuncio del rapper sui suoi canali social, nei quali ha dichiarato di voler presentare la sua candidatura per le prossime elezioni. L'artista aveva già appoggiato Donald Trump per la rielezione alla Casa Bianca. "Ora dobbiamo realizzare la promessa dell'America credendo in Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Sono in corsa per la presidenza degli Stati Uniti" Il tweet è stato accompagnato dall'hashtag #2020VISION, senza lasciare spazio a troppe interpretazioni. ha twittato sul suo account di 29,4 milioni di follower, usando l'hashtag #2020VISION. Kanye West aveva parlato della possibilità di un ingresso in politica più volte, senza trasformare questa intenzione in qualcosa di concreto. In questo caso, l'annuncio arriva nella notte del 4 luglio - data ... Leggi su optimagazine

