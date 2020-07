Inter-Bologna 1-2: clamorosa rimonta degli emiliani, gol di Barrow all’80’ (VIDEO) (Di domenica 5 luglio 2020) Il Bologna ha vissuto un incubo per 74′, sotto 1-0 contro l’Inter e con l’uomo in meno a causa dell’espulsione di Soriano ad inizio secondo tempo. Il brutto sogno si è trasformato rapidamente in sogno paradisiaco grazie alla doppia rete in 6′ firmata dal giovane Juwara e da Barrow. Quest’ultimo ha siglato una splendida realizzazione, concludendo nel migliore dei modi con un mancino al volo letale: 1-2, Bologna avanti a San Siro clamorosamente. Leggi su sportface

