Semplificazioni e fisco. Tentativi di ripartenza (Di sabato 4 luglio 2020) Lunedì o martedì l’approvazione del decreto Semplificazioni, in settimana la riapertura del tavolo della riforma fiscale. Giuseppe Conte interviene nella kermesse per l’elezione del nuovo segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, e lancia messaggi alla sua maggioranza. Al Pd, che denuncia da tempo l’immobilismo del governo, ai 5 stelle, che con Luigi Di Maio è almeno da un mese che spinge per l’abbassamento delle tasse. E lo fa nella giornata in cui Carlo Bonomi ha attaccato nuovamente il governo, questa volta sui soldi del Mes, che sarebbero una boccata d’ossigeno ma che il governo non vuole usare “per ragioni ideologiche”.Il premier non ci sta alle critiche, risponde con durezza non consueta per i suoi solitamente miti toni: “C’è un chiacchiericcio quotidiano, un bla bla costante e continuo ... Leggi su huffingtonpost

