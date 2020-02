Pattinaggio artistico: il ritorno ai programmi olimpici di Hanyu, l’ascesa di You e Kagiyama. Le impressioni dei Four Continents 2020 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Conferme, leadership e due nuovi giovani talenti in ascesa. Sono queste le caratteristiche che hanno fatto grande la ventunesima edizione dei Four Continents, andata in scena la scorsa settimana presso la Waikiki Mokdong Ice Rink di Seoul, in Corea Del Sud. Gli occhi del mondo sono stati tutti puntati su Yuzuru Hanyu che ha conquistato l’ultimo titolo ancora non presente nella sua bacheca presentando dopo un anno e mezzo i due programmi olimpici della stagione 2017/2018, generando sentimenti contrastanti. L’alieno ha estremamente convinto nello short program, dove ha apportato alcune modifiche rispetto alla disposizione degli elementi, inaugurando regolarmente il segmento con il quadruplo salchow ma ponendo in zona bonus il triplo axel anziché la combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop; la musica della performance, ovvero “Ballata No. 1 in Sol Minore Op. 23” di ... oasport

