BREXIT/ Una narrazione che cambia, tra gente in festa e apocalisse che non c'è (Di sabato 1 febbraio 2020) Da ieri, 31 gennaio, il Regno Unito è ufficialmente fuori dall’Ue, ma nell’immediato non cambierà quasi nulla. Sono cambiati, invece, i toni sulla BREXIT ilsussidiario

matteorenzi : Oggi la Brexit diventa realtà. UK ha fatto la sua scelta, peccato. Ma adesso l’Europa che fa? Sveglia! Serve una nu… - Agenzia_Ansa : Il Regno Unito è fuori dall'Ue, la #Brexit è in vigore, via le bandiere europee dai palazzi del potere. Johnson: 'L… - Rinaldi_euro : Antonio Maria Rinaldi e Carlo Calenda, lite sulla Brexit: 'Sovranità al popolo', 'Sei una caricatura' -