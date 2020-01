Annuncia il suicidio su Whatsapp, ma sbaglia numero del destinatario: poliziotto riesce a salvarlo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un uomo invia un messaggio d'addio alla sua compagna e le Annuncia la decisione di togliersi la vita. Quei messaggi per sbaglio arrivano al numero di un agente della polizia locale di Rho, che avverte immediatamente i colleghi. Gli agenti riescono ad impedire il suicidio. fanpage

