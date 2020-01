Terremoto in tempo reale, fortissima scossa in Albania, trema la terra anche nel barese (Di martedì 28 gennaio 2020) L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una nuova fortissima scossa in Albania. L’evento sismico, di magnitudo 5.1, è stato registrato alle 21,15 di oggi. L’epicentro è stato registrato nelle vicinanze di Durazzo. Ma la scossa è stata avvertita anche a Tirana e Valona. Secondo quanto dichiarato dalla Protezione civile albanese non si hanno notizie di danni ne a persone ne a cose. La Protezione Civile albanese è in stato di massima allerta. La gente a Durazzo, per paura si è riversata per strada, Il Terremoto è stato avvertito anche in alcune zone di Bari città e in provincia. La scossa è stata avvertita anche in provincia di Taranto e Brindisi. La terra ha tremato per alcuni secondi. Solo qualche mese fa il 26 novembre del 2019 l’Albania fu colpita da una fortissima scossa di Terremoto che provocò morte e distruzione. Furono in ... baritalianews

elisarubino : RT @MariaConversano: #terremoto M7.6, Cuba Region. Segnalato tramite la app Rilevatore Terremoto. Scarica la app da - marcoranieri72 : RT @MariaConversano: #terremoto M7.6, Cuba Region. Segnalato tramite la app Rilevatore Terremoto. Scarica la app da - MariaConversano : #terremoto M7.6, Cuba Region. Segnalato tramite la app Rilevatore Terremoto. Scarica la app da… -