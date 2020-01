LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2020 in DIRETTA: Kristoffersen trionfa in Austria! Maurberger quinto, Vinatzer sesto (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO: RAGAZZA IN COSTUME INVADE LA PISTA DURANTE LA DISCESA DI VINATZER E RENDE OMAGGIO A BRYANT 21.52: Grazie per averci seguito, appuntamento al week enmd per le gare di sci alpino, buona serata 21.50. Questa la classifica finale dello Slalom di Svhladming: 1 Kristoffersen Henrik NOR 1:42.37 2 PINTURAULT Alexis FRA 1:42.71 +0.34 3 YULE Daniel SUI 1:43.20 +0.83 4 NOEL Clement 1:43.36 +0.99 5 MAURBERGER Simon ITA 1:43.44 +1.07 6 VINATZER Alex ITA 1:43.49 +1.12 7 JAKOBSEN Kristoffer SWE 1:43.57 +1.20 8 RYDING Dave GBR 1:43.60 +1.23 9 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1:43.73 +1.36 9 ZENHAEUSERN Ramon SUI 1:43.73 +1.36 21.48: Vince Kristoffersen davanti a Pinturault e a Yule, ancora sul podio. Noel quarto, con una rimonta da 26 posizioni nella seconda manche, Maurberger splendido quinto dal 14mo posto della seconda manche e Vinatzer sesto, a cogliere ... oasport

