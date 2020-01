Elezioni regionali 2020 | affluenza delle ore 19 | boom in Emilia-Romagna In lieve

Elezioni regionali : quando arriveranno gli exit poll : Le Elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria sono fondamentali anche per i possibili risvolti nazionali di questo voto. L'esito delle due sfide elettorali potrebbe avere conseguenze anche sul governo e per questo i primi dati che emergeranno da exit poll e proiezioni saranno particolarmente importanti. Andiamo a vedere come seguire i primi exit poll e a che ora arriveranno.Continua a leggere

Elezioni regionali Emilia-Romagna 2020 - gli exit poll : i dati dalle 23 - alla chiusura dei seggi : Elezioni regionali Emilia-Romagna 2020, gli exit poll Alle ore 23 è fissata la chiusura delle operazioni di voto in Emilia-Romagna: oggi, domenica 26 gennaio 2020, si sono infatti tenute le Elezioni regionali e l’attenzione di tutta Italia è rivolta ai primi dati forniti dagli exit poll. In attesa dei risultati ufficiali, infatti, i due candidati alla presidenza della regione (il governatore uscente del Pd, Stefano Bonaccini, e la ...

Elezioni regionali 2020 - gli orari di exit poll e risultati : Mancano poche ore alla chiusura delle urne in Emilia Romagna e in Calabria: gli elettori potranno recarsi ai seggi fino alle 23 di questa sera per votare i nuovi presidenti di Regione. In Emilia Romagna sarà sfida testa a testa tra l'ex governatore Stefano Bonaccini e la leghista Lucia Borgonzoni, mentre in Calabria la situazione pare più definita. Ecco quando arriveranno i dati definitivi sull'affluenza, gli exit poll e i risultati.Continua a ...

Affluenza Elezioni regionali Emilia Romagna 2020 - ore 19 : 58 - 82% : I dati relativi all’Affluenza alle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna comunicati alle ore 19 mostrano come si sia recato alle urne il 58,82% degli aventi diritto. Alle ore 12 i dati avevano comunicato un numero pari a 23,44%. Cifre davvero elevate se si pensa che la percentuale complessiva dei votanti nella tornata del 2014 era stata del 37,71%. Secondo quanto emerso dai più recenti sondaggi, sembrerebbe infatti essere in corso ...

