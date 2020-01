Coronavirus, nuovo caso sospetto in Italia: accertamenti in corso (Di venerdì 24 gennaio 2020) nuovo caso sospetto di Coronavirus in Italia, ieri Bari e oggi Parma: accertamenti in corso, la situazione e l’invito alla calma. Un nuovo caso sospetto di Coronavirus in Italia, stavolta a Parma. Si tratta di una donna Italiana di ritorno da Wuhan. La paziente è stata ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale Maggiore. Leggi … L'articolo Coronavirus, nuovo caso sospetto in Italia: accertamenti in corso è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

radiodeejay : Il virologo parla del nuovo virus 'cinese' #VirusCorona - fattoquotidiano : Coronavirus, 33 milioni di persone “bloccate” nelle città cinesi isolate. A Wuhan si costruisce un nuovo ospedale:… - Agenzia_Ansa : Salgono a 17 le vittime del nuovo #coronavirus cinese. Lo riportano i media statali cinesi #ANSA -