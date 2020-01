Nigeria, ucciso il reverendo Lawan Andimi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il prete Lawan Andimi è stato ucciso da Boko Haram. A darne la notizia il presidente Nigeriano Muhammadu Buhari parlando di omicidio “crudele, inumano e deliberatamente provocatorio – assicurando inoltre che i responsabili -, pagheranno caro per le loro azioni”. Decapitato il reverendo Lawan Andimi Il prete era un dirigente locale dell’Associazione cristiana della Nigeria. Lo scorso 3 gennaio era stato rapito da miliziani del gruppo terroristico Boko Haram nello stato di Adamawa, nel nordest della Nigeria. In un filmato girato dai suoi rapinatori prima dell’esecuzione Lawan Andimi aveva chiesto ai suoi famigliari: “Non piangete, non preoccupatevi, siate sempre grati a Dio per tutto”. Amnesty International afferma che “dallo scorso dicembre, Boko Haram ha lanciato un’escalation di attacchi contro i civili e le infrastrutture nel nordest ... notizie

