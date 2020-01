Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 21 gennaio 2020 (Di martedì 21 gennaio 2020) Su Rai 1 il match Napoli-Lazio. In seconda serata Porta a Porta. Ma veniamo al prime time. Quarti di Finale di Coppa Italia in diretta dallo stadio San Paolo di Napoli. Su Rai 2 il film Il fidanzato di mia sorella (USA, 2014) di Tom Vaughan con Pierce Brosnan, Jessica Alba. Alle 23.30 sesta puntata, in prima tv, della seconda stagione de Il Molo Rosso. Ma vediamo la prima serata. Richard Haig è un affascinante professore di Oxford che ama le lettere e le belle donne. I guai per lui arrivano quando una sua ex allieva, Kate, resta incinta. Poco prima di apprendere la notizia, Richard incontra Olivia, eccentrica scrittrice di romanzi per la quale il professore perde la testa. Ma Olivia è la sorella di Kate. Su Rai 3 alle 21.20 appuntamento con #Cartabianca. In seconda serata Tg3 LineaNotte. Ma veniamo al prime time. In prima serata l'attualità politica con Bianca Berlinguer e i ... blogo

pab_bcd : RT @Simo_Fiore: Avevo 16 anni quando ho visitato Mauthausen. Stasera, con mio figlio di 15, sono rimasta ipnotizzata davanti alla TV. Non s… - desferrapertu : RT @Simo_Fiore: Avevo 16 anni quando ho visitato Mauthausen. Stasera, con mio figlio di 15, sono rimasta ipnotizzata davanti alla TV. Non s… - Simo_Fiore : Avevo 16 anni quando ho visitato Mauthausen. Stasera, con mio figlio di 15, sono rimasta ipnotizzata davanti alla T… -