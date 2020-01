Meteo ITALIA tra ciclone mediterraneo e fortissima Alta Pressione con freddo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sul fronte Meteo, questa nuova settimana, si apre nel peggiore dei modi per alcuni angoli del nostro Paese. Dopo il transito della fredda perturbazione ormai in viaggio verso levante, venti piuttosto rigidi in discesa dal nord Europa attraversano l'ITALIA richiamati da un vortice depressionario collocato tra il sud della Spagna e il nord Africa. Ci attendiamo soprattutto per oggi una fase di maltempo piuttosto attiva che colpirà in particolare la sardegna orientale. Nel corso della giornata potranno cadere infatti piogge abbondanti anche sotto forma di rovesci e temporali. Altre piogge bagneranno anche il resto dell'Isola ma con minor intensità. Attenzione anche ai forti venti che spazzeranno un po' tutta l'Isola dove ci attendiamo un conseguente sensibile aumento del moto ondoso. Ma giusto per non farsi mancare nulla, ecco anche le neve che cadrà a tratti abbondante ... meteogiornale

