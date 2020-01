Harry e Meghan, dopo l’addio alla Famiglia reale arriva la clamorosa proposta di lavoro per il principe (Di giovedì 16 gennaio 2020) Per il principe Harry questo non è un momento facile. Harry e sua moglie Meghan Markle hanno infatti deciso di “divorziare” dalla Famiglia reale e diventare “cittadini normali”. Un periodo di transizione, così lo ha definito la Regina Elisabetta attraverso i comunicati ufficiali. Stando al report del DailyMail, la Regina e suo nipote Harry avrebbero fatto lunghe chiacchierate e sarebbero arrivati al dunque. La Regina ha lasciato il principe Harry libero di fare le sue scelte ma non ha nascosto il suo dispiacere. Come ha fatto sapere nel comunicato ufficiale riguardo il “caso Megxit”: “Avrei preferito rimanessero membri full time della Famiglia, ma capisco e rispetto la loro voglia di maggior indipendenza”. Dal momento che Harry e Meghan hanno deciso di staccarsi dalla Famiglia reale e diventare persone “normali”, dovranno anche trovare entrambi un lavoro per mantenersi. Ma cosa potranno ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

