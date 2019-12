Calcio femminile | Serie A 2019-2020 | Fiorentina-Inter 4-0 | una scatenata Tatiana Bonetti

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Termina con un pesante 4-0 in favore dellail posticipo domenicale dellaA di, valido per il 10° turno del torneo nazionale. Al "Gino Bozzi" di Firenze le ragazze di Antonio Cincotta si sono imposte nettamente contro l', grazie alle reti di una, autrice di una tripletta al 17′, al 31′ e al 53′. A rimpinguare il bottino gigliato è stato anche l'autogol dell'ista Caterina Fracaros nei minuti di recupero della prima frazione di gioco. Con questo risultato, le toscane sono seconde in classifica a -6 della Juventus capolista.

