Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Il 2020 sarà l’mettere al bando i combustibili fossili. Insieme possiamo farcela”. Cinquemila persone haccolto, a, che di ritorno dalla Cop25 ha scelto di salutare gli attivisti piemontesi di Fridays For Future nel giorno del loro cinquantesimo presidio settimanale. “I prossimi dieci anni definiril nostro futuro – ha ricordato– quello che decideremo di fare o non fare avrà conseguenze sui nostri figli e i nostri nipoti eandare avanti anche per loro”. L'articolo, inad. Lei: “2020dell’azione,mettere al bando i combustibili fossili” proviene da Il Fatto Quotidiano.

RaiNews : #Greta Thunberg a #Torino: 'Cosa faremo nei prossimi 10 anni influenzerà le nostre vite, quelle dei nostri figli e… - Noovyis : (Torino, in 5mila ad accogliere Greta Thunberg. Lei: “2020 anno dell’azione, dobbiamo mettere al bando i combustibi… - TutteLeNotizie : Torino, in 5mila ad accogliere Greta Thunberg. Lei: “2020 anno dell’azione, dobbiamo… -