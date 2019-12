Sacchi alla Gazzetta | «Napoli rimpiangerà Ancelotti»

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ecco alcuni brani della consueta analisi della giornata di Champions da parte di Arrigosulla. Ovviamente scrive dell’esonero di. Ildivince 4-0 col Genk e vola agli ottavi di Champions. Ma il presidente De Laurentiis esonera Carlo, uno degli italiani che ha onorato il nostro Paese nel mondo.è una grande persona, un allenatore che France Football ha eletto come l’8° più bravo in tutta la storia del calcio. Ti rimpiangeranno. Lo sostituisce Gattuso, un suo scudiero: in bocca al lupo, Rino. E poi fa i complimenti all’Atalanta. Capolavoro Atalanta, che si qualifica con merito dopo un inizio di Champions terribile. La fede nelle idee, nel lavoro e nel proprio gioco l’ha premiata con un’impresa al limite del possibile. Questi straordinari e imprevedibili risultati vengono da lontano: un club solido e competente, un grande ...

