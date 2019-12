Strage di Piazza Fontana | che cosa è successo il 12 dicembre 1969

Leggi la notizia su viagginews

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Sono passati 50 anni dal giorno in cui è esploso l’ordigno in, ancora oggi sull’attentato ci sono più domande che risposte. Il 12delera una giornata grigia, la nebbia, come spesso accade nel capoluogo lombardo, copriva le strade di Milano. Quel giorno alla Banca Nazionale dell’Agricoltura c’erano le contrattazioni del … L'articolodi: cheil 12è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #12dicembre 1969 si compie la strage di Piazza Fontana: 17 morti e 88 feriti, ancora senza colpev… - espressonline : Strage #PiazzaFontana 50 anni tra depistaggi, innocenti puniti e terroristi fascisti liberi - Avvenire_Nei : #12dicembre «Strage di #PiazzaFontana quella telefonata mai arrivata» -