Pietro Senaldi | il piano per far crollare il governo e andare al voto

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Si apre un momento difficile per Giuseppe Conte: secondo alcune indiscrezioni, infatti,avrebbe in mente unper faril premier. Da quanto emerge nelle ultime interviste, inoltre, il presidente del Consiglio sarebbe già in difficoltà. Le discussioni e le tensioni sul Fondo Salva-Stati, le critiche per la carriera universitaria, i conflitti sulla Manovra e le procedure di Alitalia ed ex Ilva stanno mettendo a dura prova l’esecutivo. Alcune date da segnare in rosso sul calendario sono sicuramente il 12 e il 28 gennaio 2020. Nella prima giornata entrerà in vigore la norma che riduce del 33% il numero dei senatori e dei deputati; mentre nella seconda data il taglio verrà pubblicato in Gazzetta. Fino al 12 gennaio sarà quindi possibile presentare la domanda di referendum, mentre lo scioglimento del Parlamento entro il 28 gennaio farebbe cadere il ...

