Pallamano Benevento | il punto della situazione in casa giallorossa

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Si conclude con un pareggio 26-26 l’ultima gara dell’anno solare per la squadra maschile. Match sostanzialmente equilibrato tra le due compagini che si aggiudicano un tempo a testa, con la prima frazione di marcae la ripresa contraddistinta da un leggero predominio abruzzese. Il pareggio contro i teramani consente alla truppa di Boglic di arrivare alla sosta natalizia con 7 punti, un buon risultato in attesaripresa del campionato. Non c’è gloria invece per la formazione femminile che esce sconfitta dalla sfida in terra pugliese contro il Conversano; ad avere la meglio sono le ragazze guidate da Elena Barani che si aggiudicano il match con il risultato di 28 a 7. Sconfitta anche per l’Under19 maschile, che viene superata indai pari età dell’Atellana per 23 a 21, mentre ...

