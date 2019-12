FORMAZIONI Shakhtar Donetsk Atalanta | Pasalic-Gomez alle spalle di Muriel

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ecco le scelte ufficiali deglinatori per il match valido per la 6ª giornata della Champions League 2019/20:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 6ª giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020.(4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Matvijenko, Ismaily; Stepanenko, Alan Patrick; Tetè, Kovalenko, Taison; Junior Moraes.(3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens;. Leggi su Calcionews24.com

Atalanta_BC : ?? #ShakhtarAtalanta, così in campo alle 11.00! ?? The official lineups! ?? LIVE su @Sport_Mediaset ??… - indignado61 : Eurosport : Le formazioni ufficiali di Shakhtar Donetsk-Atalanta: Castagne e Gosens esterni, Hateboer out da milani… - TuttoMercatoWeb : Shakhtar-Atalanta, le formazioni: c'è Castagne, Malinovskiy in panchina -