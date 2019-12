Milan | Piatek | «Miglior gara per me? Ora sto bene Ibra farebbe comodo»

calcionews24

(Di lunedì 9 dicembre 2019)è tornato al gol contro il Bologna: ecco le parole dell’attaccante deldopo la vittoria contro i rossoblutorna al gol: l’attaccante polacco ha realizzato il rigore del vantaggio sul Bologna. Ecco le sue parole a Sky Sport. «della stagione per me? Si, ma la cosae è il gruppo ed è quello che conta di più. Europa? Non so, pensiamo partita dopo partita, noi vogliamo fare sempre i 3 punti e la prossimaè sempre quella più importante. Ora stoed è questa la cosa più importante. Nella preseason non sono riuscito a prepararmi al meglio».HIMOVIC – «E’ un calciatore incredibile lui. Abbiamo bisogno di giocatori di questo livello. Ha fattodovunque è andato quindi direi che se venisse sarebbe ottimo per il». Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : Il #Milan ha cambiato marcia e pian piano ne sta venendo fuori. Ora è più squadra grazie al buon lavoro di #Pioli.… - AntoVitiello : #Pioli in conferenza: 'Non esiste un caso #Piatek. #Ibra? Come regalo voglio i tre punti col #Bologna. #Suso a sini… - AntoVitiello : Formazione ufficiale #Milan: Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Bonaventura, Sus… -