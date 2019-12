A Manchester è tempo di derby | City-United live su Sky

calcioefinanza

(Di sabato 7 dicembre 2019) dove vedereTv streaming. L’incontro clou della 16esima giornata di Premier League è in programma all’Etihad Stadium: aè infatti in programma iltra. L’ultimo periodo vissuto dal, ormai vicino alla qualificazione agli ottavi di Champions, non è stato dei migliori: la squadra di Guardiola si … L'articolo Adisu Sky

Fantacalciok : Diretta Manchester City – Manchester United: risultato e tabellino in tempo reale - Pereiraaa0 : Primeiro tempo tava Gazzaniga X Manchester United -