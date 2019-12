Alitalia | nominato il nuovo commissario unico | è l' avvocato Leongrande | esperto di

liberoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Sarà l'Giuseppeildi. "Voglio ringraziare i tre commissari Daniele Discepolo, Enrico Laghi e Stefano Paleari - è l'annuncio in serata di del ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli - per il lavoro svolto in una situazione di criticit

LaStampa : E intanto l’azienda chiede nuova cassintegrazione per 1.180 dipendenti. - infoiteconomia : Alitalia, l’avvocato Giuseppe Leogrande nominato commissario unico - infoiteconomia : Alitalia: arriva il super commissario, nominato Giuseppe Leogrande -