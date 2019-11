Zapata da “recuperato” a non convocato come Ronaldo | niente Juventus

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 22 novembre 2019) Stava bene,. Ese ne starà a casa.lo davano tutti per recuperato, giravano anche i video nelle sue prodezze in allenamento. E in conferenza stampa Gasperini ha confermato che “ha lavorato bene, ma ha ancora qualche paura”, per poi chiudere con un sibillino “meglio un asino sano che un cavallo zoppo”. Ebbene evidentemente il cavallo è anzora zoppo:non è stato, e salterà la sfida con la. Oggi pomeriggio c’è stato un nuovo provino per l’attaccante colombiano, che è sembrato nuovamente poco sicuro nel calciare. Da qui la scelta di lasciarlo a riposo. A sopresa invece ci sarà Luis Muriel, anche lui in forte dubbio fino ad oggi. L'articoloda “recuperato” a non):ilNapolista.

