Atalanta | Gasperini tiene i piedi per terra | “il divario con la Juventus è aumentato”

Probabili formazioni Atalanta Juventus/ Diretta tv - Gasperini senza Ilicic - Serie A - : Probabili formazioni Atalanta Juventus: Diretta tv e orario. Ecco le mosse degli allenatori alla vigilia della 13giornata del Campionato di Serie A.

Ora l’Atalanta si lamenta degli errori arbitrali. Gasperini diserta la conferenza stampa : L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha disertato la conferenza stampa a seguito del pareggio contro la Sampdoria, al suo posto si è presentato il direttore generale Umberto Marino che ha spiegato le motivazioni dell’assenza Come mai non c’è Gasperini? “Il mister era troppo in linea rispetto a Ferrari e Barrow: ha visto bene l’episodio dove è evidente che l’arbitro ha sbagliato. Doveva essere aiutato ...

Atalanta - conferenza Gasperini : “Rigoni? Da noi non andava bene. La Samp si sta riprendendo. Gli assenti…” : “Porto tre Primavera: Traore, Piccoli e Da Riva. Oggi faccio quello che fa finta di piangere perché numericamente qualche difficoltà c’è ma con la Samp siamo pronti a rituffarci nel clima di campionato per tenere alte le nostre ambizioni”. Parla così in conferenza stampa, alla vigilia di Sampdoria-Atalanta, l’allenatore bergamasco Gian Piero Gasperini. “Gli indisponibili? A parte la squalifica di Ilicic e la ...

Atalanta-Manchester City - Gasperini : “non possiamo più sbagliare. Sarei contento anche per l’Europa League” : “Abbiamo ancora qualche chance, Sarei contentissimo anche per l’Europa League. Non possiamo più sbagliare, ma a questo punto subentra un po’ di rammarico. Abbiamo fatto male con la Dinamo, tra la partita di oggi e quella con lo Shakhtar meritavamo qualcosa in più“. Così Gian Piero Gasperini parla dopo il primo storico punto dell’Atalanta in Champions League, arrivato con l’1-1 contro il Manchester City a ...

Atalanta-Manchester City - le probabili formazioni : sorpresa di Gasperini in attacco : Si torna in campo con altre partite interessanti valide per la fase a gironi di Champions League, nella giornata di ieri sono scese in campo Napoli e Inter, oggi invece altre due squadre italiane, la Juventus e l’Atalanta. Attenzione alla squadra di Gasperini che ormai ha pochissime chance di qualificazione, anche per l’Europa League ma ha comunque intenzione di fare bella figura contro una big a livello Mondiale, il Manchester ...

Atalanta-Manchester City - Gasperini in conferenza : “Solo due gli assenti. Cercheremo di usare le nostre armi” : “Sono tutti convocati tranne Zapata e Gosens. Per il resto la squadra sta bene. L’unico rammarico che possiamo avere è per la gara con lo Shakhtar persa nel finale. Per il resto finora è stata un’esperienza che ci ha aiutato ad affrontare meglio il campionato. Ora ci sono altre tre partite a cominciare da domani, speriamo e contiamo di fare meglio”. Sono le parole, nella consueta conferenza stampa della vigilia, del ...

Atalanta-Manchester City - Champions League : Gasperini si affida al tridente Gomez-Ilicic-Muriel per la gara contro i Citizens : Domani (6 Novembre) l’Atalanta sarà chiamata a fare un vero e proprio miracolo sportivo per ottenere un risultato positivo contro il Manchester City. I ragazzi di Gasperini sono lanciatissimi in campionato e intendono dimenticare il pesante 5-1 dell’andata. Per fare tutto ciò avranno bisogno di tirar fuori una prestazione di altissimo livello. Nel match dell’Ethiad Stadium i Citizens sono stati superiori in tutte le fasi. ...

Atalanta-Cagliari - Gasperini : “Decisivo il rosso di Ilicic - ma andava espulso anche Lykogiannis” : Domenica di pioggia allo stadio Atleti Azzurri d’Italia. E sull’Atalanta piove sul bagnato. La Dea infatti per 0-2 contro il Cagliari e si fa raggiungere in classifica. I bergamaschi scendono così al quarto posto, superati dalla Roma, in attesa anche del risultato della Lazio. Non può essere soddisfatto Giampiero Gasperini, al termine del match intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco le sue dichiarazioni: “Abbiamo ...

Probabili formazioni Atalanta-Cagliari : Gasperini e Maran fanno turnover - paga Gomez? : Probabili formazioni Atalanta-Cagliari – Il match del nuovo Gewiss Stadium aprirà la domenica dell’11^ giornata di Serie A. Anticipo dell’ora di pranzo tra nerazzurri e rossoblu, tra le rivelazioni (i primi ormai non tanto) del torneo. Ilicic e compagni vogliono proseguire il grande cammino finora intrapreso insidiando la vetta, i sardi hanno intenzione di confermarsi cercando di rimanere il più possibile ancorati alla ...

Napoli-Atalanta - Gasperini : “Dal campo sembrava rigore - riguardando invece c’era gomitata su Kjaer” : “A velocità normale sembrava rigore, ma rivedendo le immagini vedo una grande gomitata sulla faccia di Kjaer, l’immagine è molto chiara. Il VAR ha confermato quello che ha visto l’arbitro. Io sono di parte e accetto”. Sono le parole a fine gara, ai microfoni di Sky Sport, dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. “Davanti c’era un Napoli veramente forte, era difficile contenere la ...

Diretta Napoli Atalanta/ Streaming video tv : nuova sfida tra Ancelotti e Gasperini : Diretta Napoli Atalanta Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del match valevole per la decima giornata di Serie A.

Atalanta - Gasperini in conferenza : “A Napoli esame duro ma prestigioso! Vogliamo rimanere nella parte alta. Il potenziale offensivo è di enorme livello - forse meglio della Juve. In dubbio Palomino e…” : Gasperini in conferenza stampa Gian Piero Gasperini tecnico dell’Atalanta, in conferenza stampa presso il centro sportivo di Zingonia, ha analizzato il match contro il Napoli: Gli esami sono tanti, la laurea quando arriva? “Domani è un altro esame, il più difficile. A Napoli sarà un esame duro ma prestigioso, ti danno una bella forza per affrontare gli altri. La difficoltà della gara la conosciamo, insieme ad Inter e Juventus ...

Probabili formazioni Napoli-Atalanta : Ancelotti rivoluziona l’attacco - Gasperini tanto turnover : Probabili formazioni NAPOLI ATALANTA – Il match delle 19.00 del mercoledì infrasettimanale di Serie A offre un super Napoli-Atalanta. I partenopei hanno bisogno di tornare alla vittoria dopo il pareggio contro la Spal proprio per raggiungere in classifica la ‘Dea’, che comunque è in un ottimo momento di forma dopo il clamoroso 7-1 con l’Udinese. Per entrambi gli allenatori ci sono molti dubbi legati ad un possibile ...

Video/ Atalanta Udinese - 7-1 - : highlights e gol. Goleada per Gasperini! - Serie A - : Video Atalanta Udinese, risultato finale 7-1,: highlights e gol della partita, valida per la nona giornata della Serie A, disputata al Franchi