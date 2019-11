MotoGp | Iannone non usa giri di parole | “quando ho visto le fiamme mi sono davvero

VIDEO Andrea Iannone - Aprilia in fiamme nei Test MotoGp. Il pilota attacca il team : “Siete matti - mi schianto a 300 km/h” : L’Aprilia di Andrea Iannone è andata in fiamme durante i Test MotoGP in corso di svolgimento a Valencia. Il centauro italiano era passato sulla linea del traguardo durante la mattinata sul circuito spagnolo quando all’improvviso il suo motore è saltato. Il pilota è poi stato bravo a scendere prontamente e a tenere la moto in attesa dell’arrivo degli ausiliari con l’estintore. Andrea Iannone ha poi attaccato il suo team al ...

MotoGp - Test Valencia – Che spavento per Iannone - la moto va a fuoco! Andrea si sfoga ai box : “mi ammazzo contro il muro” [FOTO] : Iannone furibondo dopo la rottura del motore in pista durante i Test di Valencia: lo sfogo del campione di Vasto ai box Aprilia E’ iniziata la seconda ed ultima giornata dei Test di Valencia di motoGp. I piloti sono tornati in pista per continuare il lavoro iniziato ieri con i loro team in ottica 2020. Nella mattinata di oggi ha fatto preoccupare un episodio davvero spaventoso che ha visto protagonista la moto di Andrea Iannone. ...

LIVE MotoGp - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Franco Morbidelli inizia alla grande - moto in fiamme per Iannone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.42 Si controlla la pista per capire eventuale presenza d’olio dopo la rottura di Iannone 12.40 ATTENZIONE! moto in fiamme per Andrea Iannone all’uscita dai box dopo che il motore è esploso in pieno rettilineo. BANDIERA ROSSA! 12.38 AGGIORNAMENTO TEMPI 1 93 M. MARQUEZ 1:30.664 2 44 P. ESPARGARO +0.021 3 21 F. Morbidelli +0.139 4 36 J. ...

Andrea Iannone MotoGp - GP Malesia 2019 : “Questa pista purtroppo non nasconde i nostri limiti” : Non possono essere soddisfatti delle loro prestazioni in qualifica Andrea Iannone ed Aleix Espargarò, rispettivamente 17° e 14° al termine delle qualifiche del GP della Malesia della MotoGP, che si corre a Sepang. I due piloti hanno parlato a fine giornata all’ANSA. Così Andrea Iannone dopo le qualifiche, dove ha chiuso al 17° posto, non riuscendo a prendere parte alla Q2: “purtroppo questa è una pista che non nasconde i nostri ...

MotoGp - Iannone non si illude in Malesia : “le cose saranno più complicate rispetto a Phillip Island” : Il pilota dell’Aprilia ha parlato in vista del Gran Premio di Sepang, sottolineando come ci saranno maggiori insidie rispetto all’Australia Il sesto posto ottenuto in Australia mette di buon umore Andrea Iannone, che si prepara adesso ad affrontare in sella alla sua Aprilia il Gran Premio della Malesia, penultimo appuntamento della stagione. Costanza Benvenuti/LaPresse Il pilota di Vasto non si illude comunque in vista della ...

MotoGp - GP Australia 2019 : Andrea Iannone - ossigeno per l’Aprilia! Finalmente una gara di vertice e che emozione l’ebbrezza del primo posto momentaneo! : Ci sono tracciati o piste che rimangono nel cuore di un pilota. Phillip Island (Australia) appartiene al novero dei circuiti che ti entrano dentro, permettendo ad alcuni centauri di uscire dal momento di crisi. E’ il caso di Andrea Iannone. Il pilota nostrano, in sella all’Aprilia, ha messo ha sciorinato una prova di grande livello, suggellata dal sesto posto finale e soprattutto da una lotta accanita per il podio per larga parte ...

MotoGp - GP Australia 2019 : analisi della gara. Marquez sfinisce anche Viñales e non si ferma - Bagnaia e Iannone due lampi azzurri : Il motociclismo è uno sport semplice: 22 piloti lottano per 40 minuti e alla fine vince Marc Marquez. Parafrasando una delle più famosi citazioni calcistiche dell’ex ct della nazionale inglese Gary Lineker si fotografa al meglio quanto sta accadendo al circus della MotoGP in quest’epoca storica. Sì, perché anche in un weekend come quello del Gran Premio d’Australia 2019 dove è successo davvero di tutto, alla fine ha trionfato ...

MotoGp – Iannone l’attira… animali : invasione in pista - Andrea incrocia un canguro a Phillip Island [VIDEO] : C’è un canguro in pista in Australia: incontro ravvicinato con Iannone sul circuito di Phillip Island Andrea Iannone deve avere un legame speciale con gli animali. Quattro anni fa il pilota italiano ha avuto un incontro ravvicinato con un gabbiano a Phillip Island e, oggi, durante le prove libere ha vissuto dei nuovi momenti… speciali. Sulla pista australiana, infatti, ha fatto invasione un canguro che ha tagliato la strada al ...

MotoGp - Andrea Iannone e il limbo Aprilia. Ennesima stagione da comprimario per un talento mai davvero sbocciato : Altra gara, altra delusione per Andrea Iannone. Il pilota di Vasto, infatti, ha concluso anzitempo il suo Gran Premio del Giappone 2019 di MotoGP, finendo amaramente nella sabbia della pista di Motegi. Un ennesimo fine settimana da dimenticare per il portacolori della Aprilia, una moto con la quale il feeling è ancora ben lontano dall’essere stato creato. Un ritornello che, purtroppo per “The Maniac”, si sente da troppo spesso. ...

MotoGp - GP Giappone 2019. Problemi tecnici per l’Aprilia - Iannone ed Espargarò in difficoltà : Il GP del Giappone è stato molto complicato per l’Aprilia a causa di alcuni Problemi tecnici. La scuderia di Noale sperava di ottenere dei buoni risultati visto il buon rendimento avuto nelle qualifiche e nel warm-up ma a Motegi non tutto è andato per il verso giusto. Aleix Espargarò ha infatti riscontrato una mancanza di accelerazione probabilmente a causa di un malfunzionamento che è al vaglio dei tecnici, è riuscito a chiudere in zona ...

MotoGp - Iannone in difficoltà a Motegi : “faccio fatica a controllare l’Aprilia - il comportamento non è stabile” : Il pilota di Vasto ha commentato la prima giornata di libere in Giappone, sottolineando di aver incontrato parecchi problemi di guida Non è riuscito a concludere nei primi dieci al contrario del proprio compagno di squadra, palesando numerosi problemi di stabilità in sella alla propria Aprilia. Costanza Benvenuti/LaPresse Non è stata una giornata facile per Andrea Iannone a Motegi, il pilota di Vasto non ha avuto buone sensazioni in sella ...

MotoGp - GP Giappone 2019 : Andrea Iannone e l’Aprilia - una scommessa (fin qui) persa : La stagione 2019 del motomondiale si appresta a vivere il quartultimo appuntamento questo fine settimana, quando a Motegi andrà in scena il GP del Giappone. Se nelle zone alte della classifica l’unica preoccupazione sembra essere quella di capire chi possa, nel prossimo futuro, interrompere l’egemonia di Marc Marquez giunto settimana scorsa all’ottavo titolo iridato, c’è anche chi deve risolvere grattacapi ben più severi ...