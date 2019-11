Fino a 60 euro di sconto per i nuovi clienti di Amazon Business

Il volantino Unieuro Black Addams Friday rinnovato Fino al 2 dicembre con altre offerte : Unieuro ha deciso di prorogare fino al 2 dicembre il volantino Black Addams Friday scontando un'ulteriore serie di prodotti L'articolo Il volantino Unieuro Black Addams Friday rinnovato fino al 2 dicembre con altre offerte proviene da TuttoAndroid.

Pensioni Inps - rivalutazione da gennaio 2020 : +1 - 1% per assegni Fino a 2.052 euro : A partire da gennaio 2020 le Pensioni Inps degli italiani saranno rivalutate dell'1,1 per cento sulla base di quanto rilevato dall'Istat in merito al tasso di inflazione del 2019. L'indice tiene conto delle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai senza considerare la variazioni riscontrate sui tabacchi. Il tasso comunicato dall'Istat sulla variazione dei prezzi del 2019 verrà ...

Tv : al via bonus Fino a 50 euro per acquisto smart tv e decoder : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – E’ stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale ministero dello Sviluppo economico – ministero dell’Economia che disciplina le modalità per l’erogazione dei contributi a favore dei cittadini per l’acquisto di Tv e decoder di nuova generazione, al fine di supportare la transizione del sistema radiotelevisivo verso la nuova tecnologia DVBT-2/HEVC. ...

La multinazionale indiana dell’acciaio Tata Steel taglierà Fino a un massimo di 3mila posti di lavoro in Europa : Lunedì la multinazionale indiana Tata Steel, che produce acciaio, ha annunciato di voler tagliare fino a tremila posti di lavoro in Europa. Tra le ragioni citate da Tata Steel ci sono le difficoltà del settore dell’acciaio dovute alla diminuzione della

I centesimi che valgono Fino a 2500 euro : Il mistero delle monete scomparse. Non è il titolo di un film d’azione ma un curioso arcano legato ai 50 centesimi di euro del 2007. Nonostante in quell’anno la Zecca dello Stato abbia coniato ben 4.994.490 pezzi, di quelle monete in giro non c’è praticamente traccia. È facilissimo trovare quelle del 2001 e del 2002. Del 2007, invece, quasi nulla. La moneta è fatta con il cosiddetto “oro nordico”, una lega composta da rame per l’89% e per la ...

Il coupon di eBay sta per scadere - risparmiate Fino a 100 euro su tanti smartphone Android e non solo : Il coupon PREGALI19 di eBay, che permette di risparmiare il 5 percento su tantissimi dispositivi Android anche già scontati, scade oggi alle 23.59 L'articolo Il coupon di eBay sta per scadere, risparmiate fino a 100 euro su tanti smartphone Android e non solo proviene da TuttoAndroid.

Juventus Stadium - il nome della 'casa bianconera' vale Fino a 18 milioni di euro : La Juventus, con l'acquisto di Cristiano Ronaldo, ha inevitabilmente incrementato il suo brand commerciale, con sponsorizzazioni più ricche e con una crescita importante anche nel settore merchandising. Di recente uno studio condotto da Duff and Phelps, messo in evidenza da Tuttosport, ha stilato una classifica molto interessante anche sul valore economico del nome dello stadio delle società di calcio e la Juventus si è classificata decima, con ...

Prezzi “pornografici” dei voli per la Sicilia - Fino a 800 euro per tornare : The post Prezzi “pornografici” dei voli per la Sicilia, fino a 800 euro per tornare appeared first on Diretta Sicilia.

Dl fiscale - riammesso emendamento su bonus airbag : sconti Fino a 250 euro per i motociclisti : La commissione Finanze della Camera ha riammesso l'emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle che prevede l'istituzione del bonus airbag: una detrazione fiscale che può arrivare fino al 50% della spesa effettuata per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per conducenti e passeggeri di ciclomotori e motocicli.Continua a leggere

Acqua alta Venezia - Elisabetta Spitz commissario al Mose. Conte : Fino a 20.000 euro agli esercenti : La notte è trascorsa tranquilla a Venezia, senza picchi di marea né allarmi per il maltempo. La città, dopo 48 ore da incubo, ha potuto tirare il respiro. Oggi la laguna si...

Elettricità : Arera - rimborsi Fino a 1.200 euro ad appartamento per ristrutturazioni (2) : (Adnkronos) – Il contributo viene erogato se i lavori edili vengono svolti direttamente dal condominio, differenziato in relazione al tipo di finitura presente, e vanno dai 400 euro ai 600 euro per piano e dai 700 ai 900 euro per utenza. Gli importi sono aumentati (da 700 a 900 euro per piano e da 1000 a 1200 euro per utenza) se in occasione dei lavori sulla colonna montante il condominio decide anche di centralizzare tutti i ...

Elettricità : Arera - rimborsi Fino a 1.200 euro ad appartamento per ristrutturazioni (3) : (Adnkronos) – Un provvedimento particolarmente importante per quei condomini con vecchi impianti elettrici che stanno valutando ristrutturazioni o la centralizzazione dei contatori, considerando che il rimborso varierà anche in funzione del livello di pregio delle finiture dell’immobile.La delibera di Arera, nel regolare i rapporti tra distributore e condominio, ricorda che si dovrà partire da un’informativa preliminare, ...

Elettricità : Arera - rimborsi Fino a 1.200 euro ad appartamento per ristrutturazioni : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – Un contributo per promuovere il rinnovo dei vecchi impianti elettrici interni ai condomini, per migliorarne sicurezza ed efficienza, con rimborsi al condominio per i lavori edili effettuati, fino a 1.200 euro per appartamento coinvolto e fino a 900 euro per ogni piano. Sono i principali contenuti della delibera con cui Arera, l’Autorità per l’energia e l’ambiente, ha avviato una procedura ...