33 Giri - Italian Masters | su Sky Arte i migliori dischi della musica italiana

33 Giri - Italian Masters - 6 nuove puntate su Sky Arte : si parte con Dalla e Carboni : Terza stagione per 33 Giri - Italian Masters, che torna su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) da mercoledì 20 novembre alle 21.15 e che per la prima settimana offre un doppio appuntamento. Sei puntate per raccontare altri sei album che hanno segnato la storia della musica Italiana. E per il primo appuntamento ci si concentra su Bologna, con le musiche e le parole di Lucio Dalla (alle 21.15) e Luca Carboni (22.10). Due generazioni diverse, ma ...