Salvini e Meloni attaccano Conte | “complotti e tradimento” sulla riforma europea del Mes

Bufera su Conte per il caso Mes Salvini-Meloni : "Alto tradimento" : "Pare che nei mesi passati Conte abbia firmato di nascosto, magari di notte, un accordo in Europa per cambiare il Mes e trasformare il 'Fondo salva Stati' in 'fondo ammazza Stati' e prima che esploda, come successe per il 'Bail in', chiediamo a Conte se senza... Segui su affaritaliani.it

Papa Francesco contro sovranisti e legittima difesa : "Mi ricordano Hitler" - bomba su Salvini e Meloni? : Sente puzza di "cultura dell'odio", Papa Francesco. Intervenendo al XX Congresso mondiale dell'Associazione internazionale di diritto penale il pontefice è ancora più esplicito: "Quando sento qualche discorso, qualche responsabile dell'ordine o del governo, mi vengono in mente i discorsi di Adolf Hi

Berlusconi lancia Caldoro per la Regione Campania : "Salvini e Meloni sono d'accordo" : Caldoro tu sei il prossimo candidato in Campania, sono già d’accordo con Salvini e Meloni. Durante la riunione di questa sera al Senato, raccontano diversi azzurri presenti, Silvio Berlusconi avrebbe lanciato la candidatura per la Regione Campania dell’ex governatore Stefano Caldoro, che avrebbe già ottenuto l’ok di Lega e Fdi.“Se qualcuno sta pensando di lasciare Forza Italia spero almeno che vada nel ...

Enrico Mentana - sondaggio Swg per il TgLa7 : la Lega di Matteo Salvini e Giorgia Meloni volano. Crollo M5s : Enrico Mentana durante l'edizione serale del TgLa7 illustra i risultati del sondaggio Swg del lunedì. Secondo l'ultima rilevazione, la Lega di Matteo Salvini mantiene il trend positivo e allunga al 34,5 per cento (più 0,4), cresce anche Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che si avvicina alla doppia

Mafia : D’Uva - ‘Berlusconi non risponde - Salvini-Meloni vogliono governare con lui’ : Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Italia, A.D. 2019. Berlusconi non risponde nel processo sulla trattativa Stato-Mafia. Sarebbe soltanto un nuovo capitolo della solita triste storia, se non fosse che Salvini e Meloni se lo continuano a portare in giro per le piazze dicendo di voler governare assieme”. Così su twitter il deputato questore del MoVimento 5 Stelle alla Camera, Francesco D’Uva. L'articolo Mafia: D’Uva, ...

Mafia : D’Uva - ‘Berlusconi non risponde - Salvini-Meloni vogliono governare con lui’ : Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Italia, A.D. 2019. Berlusconi non risponde nel processo sulla trattativa Stato-Mafia. Sarebbe soltanto un nuovo capitolo della solita triste storia, se non fosse che Salvini e Meloni se lo continuano a portare in giro per le piazze dicendo di voler governare assieme”. Così su twitter il deputato questore del MoVimento 5 Stelle alla Camera, Francesco D’Uva.L'articolo Mafia: D’Uva, ...

Giorgia Meloni e Matteo Salvini - il "patto della moto" per la spartizione di Palazzo Chigi : Non si sono incontrati, ma tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni l'intesa - scaramucce sul nome di Mario Draghi a parte - è totale. Al punto che la presidente di Fratelli d'Italia, mentre visita l'Eicma di Milano, l'esposizione internazionale del ciclo e motociclo, risponde così alla domanda se salire

Sondaggio YouTrend - centrodestra unito per la prima volta oltre il 50% : Salvini e Meloni in volo : Il dramma, per la coalizione giallorossa che sostiene il governo Conte 2, è che i sondaggi devono ancora "scontare", come si dice in gergo, l' effetto Ilva. Vale a dire: quale sarà la reazione degli elettori di fronte alla possibilie chiusura della prima acciaieria d' Europa, con la potenziale perdi

Saviano : "L'odio verso Segre è responsabilità di Salvini e Meloni" : "L’odio verso Liliana Segre è responsabilità di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Liliana Segre è stata testimone dell’inferno, ma continua ad avere negli occhi la luce di chi non ha rancore. A lei vogliamo somigliare e non a chi avvelena l’Italia con parole di intolleranza e odio". Questo il tweet pubblicato questa sera da Roberto Saviano, che ha anche definito la Meloni e Salvini "due tra i peggiori politici del nostro tempo" la cui ...

Saviano durissimo : "Salvini e Meloni ci fate schifo - la scorta a Liliana Segre è colpa vostra" : "Siamo diventati un Paese pericoloso". Lo scrittore attacca i leader di Lega e Fratelli d'Italia. Roberto Calderoli...

Salvini vs Meloni : la competizione s'è destra : Roma. “Questa è la famosa palestra?”, chiede Matteo Salvini con gli occhi all’insù che tradiscono una curiosità autentica mentre osserva la saracinesca ormai chiusa della Femus boxe, la palestra di Roberto Spada, divenuta celebre in tutta Italia per la testata che Robertino – condannato per omicidio

Sondaggio Tecnè per Agenzia Dire - Matteo Salvini e Giorgia Meloni in orbita : dove volano Lega ed Fdi : Altro giro, altro Sondaggio, altro botto per il fronte sovranista. L'ultima rivelazione è quella firmata da Tecnè per Agenzia Dire. E i dati parlano chiaro. La Lega di Matteo Salvini nel giro di due settimane è salita di un ulteriore 1,3%, portandosi a un clamoroso 34,5 per cento. Cala ulteriormente

Salvini non conferma incontro con Segre - la vedrò più avanti. Meloni alla senatrice : “FdI è al suo fianco” : Matteo Salvini non ha ancora incontrato Liliana Segre, come era stato annunciato da molti, ma lo farà presto. E' lo stesso leader della Lega a dirlo. "L'incontro con Liliana Segre? Lo avrò più avanti. Gli incontri che ho li comunico. Gli incontri che non comunico io, per quel che mi riguarda, non ci sono". Il Segretario della Lega, Matteo Salvini, non ha confermato l'incontro che avrebbe avuto ieri pomeriggio a Milano con la senatrice 89enne ...

SONDAGGI POLITICI - LEGA 'BOOM'/ Fiducia leader : Salvini 40% - Meloni straccia Pd-M5s : SONDAGGI POLITICI, LEGA boom sfiora il 34%, tiene il Partito Democratico: crisi Governo, Fiducia leader premia Meloni prima di Di Maio e Zingaretti