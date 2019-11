A Cesena musicista operato al cervello mentre suona il piano

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 18 novembre 2019) All'ospedale Bufalini diè stata applicata una tecnica chirurgica particolare per asportare il tumore aldi un paziente. In questo caso l'uomo non era un soggetto comune, ma undi cui si volevano salvaguardare le abilità musicali oltre alle altre capacità cognitive. Per questo motivo è stata applicata dai neurochirurghi la cosiddetta tecnica dell'Awake Surgery (chirurgia da sveglio). Infatti, in questo caso, il paziente è statova il. Solo in questo modo potevano essere salvaguardate le aree delrelative alle abilità musicali. Un intervento da sveglio per asportare il tumore L'Awake Surgery è una tecnica particolare utilizzata per gli interventi in stato di veglia del paziente. Grazie a questa procedura è possibile ottenere un duplice scopo: da un lato asportare il tumore dal, e dall'altro lato mantenere determinate ...

