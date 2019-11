"Venezia sommersa" | lo speciale di Sky Tg24 VIDEO

Fonte : tg24.sky

(Di sabato 16 novembre 2019) Ore di apprensione per Venezia, i suoi cittadini e le sue bellezze: una delle città più amate al mondo è stata inondata da un’alta marea record, simile per forza distruttiva all’acqua granda, storica alluvione del 1966. A poche ore dal disastro, e mentre una nuova allerta minaccia la Laguna, Skyripercorre questo tragico allagamento, che per molti è stato un dramma annunciato. Un racconto per immagini Lo, a cura di Jana Gagliardi, è un racconto per immagini, incredibili e dolorose, della calamità che ha colpito il capoluogo veneto e i suoi luoghi simbolo, come la basilica di San Marco e il teatro La Fenice (FOTO). Attraverso le immagini e la musica, racconta l’impegno per limitare i danni ma anche le polemiche per un evento per nulla imprevisto e al quale da anni si cerca, senza successo, un rimedio.

